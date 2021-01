La recrudescence des cas positifs au COVID 19 occasionnant à ce jour 438 décès et 2052 patients sous traitement fait que la situation devient de plus en plus inquiétante dans notre pays. Ainsi, nous invitons les populations à faire preuve de plus de responsabilités en respectant les gestes barrières, à se conformer aux lois et règlements en vigueur et à s’abstenir de tout acte de défiance envers les forces de l’ordre.

Fait à Dakar, le 7 Janvier 2021 Le Bureau exécutif