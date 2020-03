Covid-19…Après la Chloroquine, ce médicament en rupture de stock dans les pharmacies

« Nous confirmons l’efficacité de l’hydroxychloroquine (dérivé de la chloroquine, un médicament contre le paludisme, ndlr) associée à l’Azithromycine (un antibiotique, ndlr) dans le traitement du Covid-19« , selon Didier Raoult et son équipe en conclusion de la nouvelle étude.

Depuis des jours le Sénégal est en manque de Chloroquine. Mais une source hospitalière nous indique aussi que le second médicament cité par le docteur Raoult qui est l’Azithromycine en forme comprimé 500 mg qui fait partie des médicaments pour éradiquer le covid-19 est aussi en rupture chez les grossistes et les pharmaciens du Sénégal. Le peut qui était en stock chez les grossistes, l’état a tout réquisitionné.

L’Azithromycine en forme comprimé 500 mg qui un antibiotique de la famille des macrolides est devenu rare dans les pharmacies et chez les grossistes distributeurs de médicaments. L’Azithromycine est prescrite pour la prise en charge des voies respiratoires hautes et basses (broncho pneumopathie, bronchite aiguë chronique, Toux grasse, pneumonie, pharyngite,sinusite,amygdalite,Stomatite ). Cet antibiotique agit en inhibant la synthèse des protéines bactériennes en se liant aux ribosomes et en empêchant la translocation peptidique. Conçu pour traiter rapidement et durablement les infections Bactériennes.