Covid-19…Cheikh Ndiaye salue les mesures prises par le président

Recrudescence des cas COVID et la position du Président Macky Sall

Il n’y a qu’au Sénégal qu’on espère une disparition du virus sans vaccin contre la covid-19, alors point de liberté avec les mesures barrières. M. le Président , vous avez raison ! Pas de deuxième vague au Sénégal.

Toutes les ressources, humaines, médicales, techniques, financières et militaires doivent être mobilisées pour que ne survienne sur cette terre, une deuxième vague de contamination. Les sénégalais ont suffisamment montré leur capacité à faire face à la COVID 19 par l’observance des mesures barrières qui a réduit à néant quasiment les cas communautaires jugés complexes et graves en terme de propagation. Tout a été fait par SEM Macky Sall face à la situation notamment celle antérieure par l’instauration de l’état d’urgence, du couvre feu , du changement des horaires dans l’administration , de la fermeture des écoles et des frontières , la limitation des mouvements et rassemblements.

Les conséquences économiques, sanitaires et humanitaires de telles mesures ont été assumées de façon responsable par la distribution de vivres à 1 million de ménages, plus de 6 millions de sénégalais pour plus 60 milliards, par le soutien à la diaspora pour 12 milliards , aux entreprises, au secteur de la santé pour la riposte contre la covid, au transport, au secteur du tourisme durement affecté et le tout à travers un plan de résilience économique et social pour 1000 milliards.

Des événements religieux de grande envergure sont vécus et n’ont eu aucun impact sur la transmission communautaire, pourtant très redoutée. Alors il n’y a plus de raison pour que les cas reprennent de plus belle, et dus principalement à notre démission individuelle et collective. Vous avez raison de donner l’alerte M. le Président mais au-delà, de prendre des mesures et, aucune ne doit être de trop . Le Sénégal ne peut pas se payer ce tribut et aucun sénégalais patriote ne doit l’accepter aussi. On a souffert !

Au moment où notre plan de relance suscite tant d’espoir et que l’activité économique reprend de façon surprenante là où beaucoup de pays sont à terre, c’est à ce même moment précis que les cas remontent comme pour plomber notre décollage économique. Il n’y a qu’au Sénégal qu’on espère une disparition du virus sans vaccin, alors point de liberté avec les mesures barrières. Vous avez donc raison d’agir M. le Président et de le faire maintenant.

N’hésitez pas M le Président au retour de l’état d’urgence , du couvre feu et de la restauration et l’application de toutes les mesures idoines préconisées par le corps médical pour endiguer le virus de la covid-19 une bonne fois. Les enjeux sont énormes , ils sont d’ordres humain, économique , sanitaire et humanitaire.

Cheikh NDIAYE

Responsable politique Apr Grand yoff

Conseiller Municipal