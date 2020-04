Covid-19 : Des Sénégalais en mission en République Centre Africaine récoltent huit millions

Une somme de huit millions de Francs CFA a été collectée par des fonctionnaires des Nations Unies et des Sénégalais en mission et résidents en République Centrafricaine, en guise de contribution aux plans de riposte contre le Covid-19 du Sénégal et de leur pays hôte, annonce un communiqué transmis à nos confrères de l’APS.

La somme a été remise au Vice-Consul du Sénégal en RCA, en guise de contribution aux plans de réponse du Sénégal et de la République centrafricaine, écrit le texte.

A cet effet, renseigne la même source, six millions de francs CFA ont été alloués au fond COVID 19 du Sénégal et deux millions au gouvernement de la République Centrafricaine, leur pays hôte

« En effet, en réponse à l’appel à contribution de la patrie mère, le Sénégal, le personnel des Nations Unies, a lancé cette initiative symbolique de mobilisation de ressources en République Centrafricaine », explique le communiqué.

Il signale que les staffs civils, gendarmes, policiers, militaires et le détachement du contingent l’administration pénitentiaire sénégalais de la MINUSCA mais également des Sénégalais d’adoption et ressortissants de la République sœur de Guinée y ont aussi contribué et ont répondu chacun dans un élan patriotique à l’initiative.