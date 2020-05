Covid-19 : Diop Decroix félicite Kouthia et prie pour Aliou Sall

Quand j’ai appris que notre kouthia national était guéri du covid-19, j’ai décidé de lui exprimer mes félicitations pour avoir eu la victoire sur le virus avec l’aide de notre corps médical. Mais je viens aussi d’apprendre que mon ancien camarade de parti et toujours jeune frère ‘Alioune Sall maire de Guédiawaye et son épouse sont testés positifs. Je leur souhaite un prompt rétablissement ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui sont touchés par cette maudite pandémie.

Je profite aussi de l’occasion pour réitérer mon engagement et celui de mon Parti dans la lutte ferme contre le Covid-19. Dans ce sens le Président Macky Sàll et l’Administration sénégalaise doivent plus qu’auparavant prendre en charge les exigences que pose un tel combat. Là-dessus, l’élément central qu’il sied de mettre en exergue est l’accompagnement rapide et holistique des populations en vivres et en équipements sanitaires. Ceci est d’autant plus impératif que l’issue de la lutte en dépend. Il serait illusoire de penser contenir la pandémie sans la coopération des populations. À ce sujet, les manquements du côté de l’Administration doivent être corrigés au plus vite, notamment les lenteurs mais aussi, dans de nombreux endroits (pas partout), l’esprit partisan.