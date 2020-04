Covid-19 Espagne: des immigrés Sénégalais apportent leur soutien

Le geste des sénégalais d’Espagne qui a ému : Malgré les dures conditions qu’ils endurent en ce moment de confinement, une quarantaine de Sénégalais en Espagne ont décidé de confectionner des masques et des blouses. Ces masques et blouses sont mis gratuitement à la disposition des populations avec lesquelles ils cohabitent. Les immigrés sénégalais, dont la majorité ne travaille plus depuis quelques semaines, ont quand même tenu à apporter leur part à la lutte contre cette pandémie qui touche la planète et durement l’Espagne. Selon nos confrères de Senego, l’initiative est coordonnée par le syndicat des sénégalais vendeurs à la sauvette