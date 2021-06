Covid-19 : La COSAS alerte sur une 3ème vague

FAIRE FACE À LA MENACE DE TROISIÈME VAGUE DE COVID-19

Le bureau de la Coalition pour la Santé et l’Action sociale (COSAS) s’est réuni le dimanche 20 juin 2021 et a procédé à une nouvelle évaluation de la progression de la pandémie de COVID-19 dans notre pays.

Il faut rappeler que le couvre-feu instauré le 06 janvier dans les régions de Dakar et Thiès et l’état de catastrophe sanitaire dans son ensemble, avaient été levés le 19 mars 2021, après une accalmie de plusieurs semaines.

Depuis quelques jours, on assiste à une remontée graduelle des cas, faisant craindre à une troisième vague. Il en est de même sur l’ensemble du continent africain et on risque de de dépasser le pic de la première vague. En outre, le variant Delta est signalé dans 14 pays africains et les variants Beta et Alpha sont trouvés dans plus de 25 pays africains.

Cette augmentation du nombre de cas couplée à la découverte par l’IRESSEF, de variants dans notre pays, pourrait induire une transmission plus rapide du virus, une létalité accrue des cas, et de ce fait, un dépassement des capacités de prise en charge du système sanitaire.

La Cosas déplore et dénonce le fait, que la classe politique et le mouvement sportif, aient donné de mauvais exemples ayant conduit à l’abandon des mesures barrières par la majorité de la population.

Notre pays n’est pas à l’abri de scénarios-catastrophe comme ceux observés au Brésil ou en Inde, avec des difficultés extrêmes de gestion des flux massifs de patients, une pénurie d’oxygène se traduisant par une augmentation exponentielle des cas et décès.

La campagne de vaccination contre la COVID-19 lancée le 1er mars 2021 se heurte à deux obstacles que sont : l’insuffisance de vaccins et les rumeurs qui ont occasionné la méfiance des populations. Ce qui peut compromettre l’atteinte de l’objectif de 10% fixé par l’OMS, pour septembre prochain.

La COSAS se félicite de la réunion du comité régional de gestion des épidémies convoquée par le gouverneur la semaine dernière regroupant les autorités sanitaires de la région de Dakar, pour traiter de la situation. Elle se réjouit également des activités de prise en charge post-covid déjà en cours au niveau des centres hospitalo-universitaires.

La COSAS engage fortement le gouvernement à poursuivre les efforts de renforcement du système de santé déjà entamés lors de la première vague et à faire le bilan des réalisations en matière d’équipements. Elle l’encourage à valoriser les activités de recherche des experts de notre pays, y compris des tradithérapeutes, pour une meilleure connaissance des caractéristiques particulières de la pandémie dans le contexte africain.

La COSAS rappelle la nécessité de mettre à jour l’argumentaire pour sensibiliser les populations, en insistant sur les faits suivants :

– premièrement, les variants causent des formes plus sévères de la maladie et épargnent moins les jeunes,

– deuxièmement, les patients guéris de la COVID-19, peuvent parfois présenter des séquelles, à savoir des atteintes pulmonaires (fibrose) et cardiaques, des dysfonctionnements érectiles, des troubles du comportement…

– troisièmement, les effets secondaires liés à l’administration des vaccins sont rarement mortels et beaucoup moins fréquents que les complications / séquelles induites par la maladie.

Pour toutes ces raisons et avec la prudence dont les autorités sanitaires doivent s’entourer, en faisant un usage intelligent du principe de précaution et en mettant en œuvre une pharmacovigilance permanente, nous exhortons les populations à se faire vacciner, tout en continuant à respecter les mesures barrières.

Pour contribuer à cette campagne de sensibilisation, la COSAS compte organiser, le mercredi 14 juillet 2021, avec des experts nationaux, un wébinaire autour des thématiques suivantes :

– Place de la vaccination dans la lutte anti-COVID-19

– Prise en charge des complications / séquelles de la COVID-19

Pour le Bureau Exécutif

Le Président Pr. Abdoul KANE