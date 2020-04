Covid 19 : La distribution de l’Aide Alimentaire reprend !

La distribution de l’aide alimentaire aux couches vulnérables reprend. Elle se déroulera dans les communes pilotes de Guinaw-rail sud et de Yenne ce mardi 28 avril 2020. Déjà, les dispositions sont prises par les autorités administratives et progressivement ce sera le cas dans toutes les régions.

L’Armée et la Gendarmerie ainsi que la police sont au cœur du processus puisque membres des comités de validation mais aussi pour les opérations de convoyage comme rappelé plus haut.

Depuis le lancement des opérations de convoyage samedi 11 avril dernier par le Président de la République, à ce jour, un total de 38754 tonnes de riz dont 3094 tonnes chargées à port du bateau de la Cosama a été acheminé dans les régions et départements.