Covid-19 : Le Club Sénégal Émergent va lancer « Jappo Xeex Coronavirus »

A l’occasion de la tenue, le 06 août 2020, du Conseil présidentiel d’évaluation de la riposte contre la pandémie de la COVID-19, Son Excellence Macky SALL, Président de la République, a lancé un message fort, fondé sur le sens de la responsabilité et découlant d’une lecture avisée de la situation ». A sa suite, le Club Sénégal Emergent (CSE), fidèle à sa devise : Expertise-engagement-vertu, apporte son soutien aux principales décisions courageuses et opportunes prises par le Président Macky SALL ; décisions qui épousent les réalités liées à la progression inquiétante de la pandémie, notamment celle des cas dits communautaires.

Comme de nombreux Sénégalais, guidés par le souci de l’objectivité, Nous membres du Club Sénégal Emergent (CSE), soucieux de la vie de nos compatriotes et de la relance rapide de l’économie, avons constaté pour nous en désoler, une situation de relâchement, voire d’insouciance de plus en plus prononcée dans les comportements, par notamment la négligence du respect des mesures barrières. De telles attitudes sont un terreau fertile à la propagation de la pandémie qui, si elle persiste, engendrera de graves conséquences sanitaires économiques et sociales.

Pour avoir pris connaissance des résultats de l’évaluation de la riposte contre la pandémie et la pleine mesure des catastrophes en perspective si la situation persiste, Le Président de la République agite l’idée d’un retour à un confinement ciblé et n’exclut pas des « états d’urgence localisés… »,

Il n’est point donc besoin de verser ni dans un pessimisme démobilisateur et ni dans un optimisme inhibant. Il s’agit plutôt, comme l’indique le Président de la République, de se « préparer à une lutte longue et difficile contre la maladie, tout en essayant de vivre avec, et de protéger la santé des populations ».

Le Club Sénégal Emergent (CSE) réitère sa souscription aux décisions, les plus appropriées dans le contexte, prises par le Chef de l’Etat, notamment :

– le déploiement d’un « dispositif spécial sur la région de Dakar pour endiguer la pandémie avec des mesures fortes comme l’interdiction des rassemblements publics dans des endroits comme les plages, les lieux de spectacles et de loisirs ;

– l’arrêt « des cérémonies de levée de corps dans les hôpitaux » ;

– l’interdiction des « cérémonies familiales », car le temps n’est plus propice à des rassemblements festifs » ;

– une « prise en charge rapide des malades pour réduire les cas graves et la définition d’une stratégie spécifique aux personnes âgées et vulnérables » ;

– l’appel lancé « à la jeunesse pour l’observance au quotidien du port obligatoire et correct du masque ».

Pour le Club Sénégal Emergent (CSE), cette souscription à ces décisions salvatrices doit s’accompagner d’actions efficaces pour endiguer la pandémie et permettre aux populations de retrouver une vie normale et une économie réconciliée avec un taux de croissance apte à impulser une émergence dynamique et solide.

C’est pourquoi, le Club Sénégal Emergent (CSE) inscrit sa contribution dans l’impérieuse nécessité de déclencher une Vaste Offensive contre la Covid-19.

Dans ce sens, le Club Sénégal Emergent (CSE) va relancer dans les meilleurs délais, l’Initiative populaire et solidaire de riposte contre la Covid19 qui se décline en wolof par « Jappo Xeex Coronavirus », qu’il avait mis en place avec des acteurs de la Presse, de la Société civile, des Mouvements de femmes, des Acteurs de la culture…, dont le démarrage des activités avait été retardé par la déclaration de l’état d’urgence et du couvre-feu.

Cette initiative sera élargie à d’autres segments de la société qui luttent contre cette pandémie.

Le Club Sénégal Emergent (CSE) est convaincu que le déclenchement de cette contre-attaque doit se traduire par le renforcement de la stratégie communautaire de lutte sur le terrain de l’information, d’une sensibilisation et de communication plus accrues et mieux ciblées. Il s’agira, dans la même veine, à partir de nos ressources humaines propres, des relais communautaires, des mouvements associatifs, culturels et cultuels, d’individualités remarquables et remarquées dans les quartiers, les cités, les villes et les villages, de déclencher une vaste opération de distribution des masques et des produits désinfectants aux nécessiteux. Ces mesures ont été identifiées et attestées, en l’état actuel de la situation de la pandémie, comme étant les plus efficaces.

Dans le cadre de l’application systématique de nouvelles mesures sanitaires, sécuritaires et sociales, préconisée par le Président de la République, le Club Sénégal Emergent (CSE) suggère un meilleur ciblage géographique visant les zones, les quartiers les plus infectés par le virus, mais aussi par un ciblage social (les couches les plus vulnérables, la jeunesse, les communautés religieuses et coutumières).Ces deux types de ciblage doivent s’appuyer sur un plaidoyer communautaire afin que soient plus strictement observés les mesures barrières et le port obligatoire et systématique du masque dans les transports et les lieux publics.

Le Club Sénégal Emergent (CSE), fidèle à sa vocation d’engagement et d’accompagnement des politiques publiques pour l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais et fortement engagé pour la relance des activités économiques, porteuses d’une croissance inclusive, lance un vibrant appel aux jeunes, en les invitant à être des vecteurs responsables de la lutte contre tout comportement qui favorise l’expansion de la pandémie, à se protéger et à protéger les personnes âgées qui constituent pour eux, des éclaireurs d’avenir.

Le Club Sénégal Emergent (CSE) suggère au Gouvernement et à tous les secteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie, en rapport avec des professionnels en la matière, à mettre en place une TASK FORCE, capable de prendre en charge la communication, bâtie autour d’une stratégie plus concertée et efficace, car mieux coordonnée à l’échelle nationale, et décentralisée pour tenir en compte des spécificités sociales, territoriales et/ou géographiques. Une telle structure apparaît plus que nécessaire dans le cadre d’une stratégie communautaire de communication.

Le Club Sénégal Emergent (CSE) invite les élus locaux à s’impliquer plus que par le passé pour l’accès des populations, surtout les couches défavorisées, aux masques et aux produits désinfectants. Au besoins, les élus locaux, pour des raisons d’urgence et de priorité, doivent réaménager leurs budgets pour financer l’achat et la distribution massive masques dont le port constitue aujourd’hui un élément déterminant dans la limitation du coronavirus.

Enfin le Club Sénégal Emergent (CSE) appelle tous les Sénégalais à une mobilisation totale et déterminée derrière le Président Macky SALL pour vaincre la pandémie de la COVID 19 avec l’aide de Dieu.

Pour le Club Sénégal Emergent

Le Président Youssoupha DIALLO