Covid-19 : Le Roi du Maroc, Mohammed VI se vaccine

La photo du Roi du Maroc, Mohammed VI qui se vaccine contre la covid-19 a fait le tour des réseaux sociaux. Le Roi Mohammed VI a reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19. C’était le jeudi 28 janvier 2020 au Palais Royal à Fès. Le souverain inaugure ainsi la troisième campagne africaine de vaccination contre le Covid-19, après les Seychelles et l’Egypte.

Contrairement à l’Egypte, le vaccin sera gratuit pour l’ensemble des citoyens marocains et résidents âgés de 17 ans et plus. Plus de 3 000 centres de vaccination ont été mis en place, l’objectif étant de vacciner 80% des 30 millions d’habitants du pays.

Au final, la stratégie anticipatrice du royaume semble avoir porté ses fruits. Le choix du vaccin anti-Covid chinois Sinopharm (le premier cargo transportant 500 000 doses a atterri le 27 janvier) répond à dés impératifs de logistique (conditions de conservation moins draconiennes que le vaccin Pfizer à garder à -70 degrés) de coûts et de disponibilité. Le royaume qui avait participé aux phases d’essai avait passé commande dés l’automne se démarquant de la quasi -totalité des pays du continent qui ont misé sur le programme Covax et une solidarité mondiale peu efficace pour le moment.

En tout, le Maroc a a acquis 40,5 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm. De plus 25, 5 millions de doses du vaccin britannique AstraZeneca fabriqué sous licence en Inde ont été livrées le 22 janvier dernier.

Depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020, le Maroc a enregistré plus de 469.000 cas de contamination, dont 8.224 décès..

Financial Afrik