Covid-19 : Le Sénégal a choisi son vaccin !

Parmi les nombreux vaccins contre le covid-19 qui sont en cours de validation, le Sénégal a porté son choix sur l’un d’entre eux. Selon le Directeur de la Santé, le Sénégal a opté pour le vaccin Moderna, rapporte L’Observateur dans sa parution de ce lundi. Un produit qui serait efficace à 94,5% et qui pourrait mieux s’adapter aux conditions de conservation chez nous.

« Aujourd’hui, notre pays est en très bonne position en termes de préparation pour acquérir un vaccin anti-Covid. Si on parvient à remplir les conditions pour avoir un vaccin qui est valide, qui ne pose pas de problème de budget, on sera à l’aise pour l’administrer aux Sénégalais. Et nous avons choisi Moderna parce qu’il est moins coûteux et les conditions de conservation répondent plus à la situation du pays », a fait savoir le Dr Marie Khémess Ngom qui prenait part au dîner-débat sur le Covid-19, tenu par l’Association sénégalaise des anciens de l’Ena de France (Asena).