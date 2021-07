Covid-19 : Les riches sénégalais s’oxygènent à domicile…avec 15 000 F CFA par jour

L’accès à l’oxygène chez les patients graves de Covid-19 fait souvent débat. Au sein même des autorités en charge de la santé, la polémique sur la quantité suffisante ou pas de ce produit est souvent notée. Mais d’après le journal L’As, il y a des personnes qui se procurent des séances d’oxygénothérapie à domicile. Seulement, elles ne sont pas données à n’importe qui. Les patients qui bénéficient de ces séances casquent fort pour s’en procurer.

Selon le journal, il faut juste appeler au téléphone les sociétés privées spécialisées en oxygène en leur faisant parvenir l’ordonnance du médecin. Ensuite, une équipe est déployée chez le patient en raison de 20 000 F CFA pour la pose de la bouteille d’oxygène et 15 000 F CFA par jour pour l’oxygénothérapie.

Des témoins avec qui le journal a pris contact renseignent avoir sauvé des vies grâce à ces séances. « J’avais un malade mais j’ai sillonné tous les hôpitaux et on m’a dit qu’il y avait un manque d’oxygène. Le patient était en détresse jusqu’à perdre conscience. Finalement, des médecins m’ont orienté. Et c’est à la zone industrielle de la Sodida que je me suis procuré l’oxygène », témoigne une source anonyme.