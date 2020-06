Covid-19 : Voici le médicament qui est un espoir pour les cas les plus graves

Dans la lutte contre le Covid, pourquoi un corticoïde, la dexaméthasone, suscite l’espoir

Selon les responsables du vaste essai clinique Recovery, la dexaméthasone réduirait d’un tiers la mortalité des patients placés sous respiration artificielle. Des résultats…

Selon les responsables du vaste essai clinique Recovery, la dexaméthasone réduirait d’un tiers la mortalité des patients placés sous respiration artificielle. Des résultats prometteurs contre le Covid-19, mais qui doivent faire l’objet d’une étude étayée.

Un espoir pour les cas les plus graves. Après l’hydroxychloroquine, le remdesivir ou encore le tocilizumab, une autre molécule au nom alambiqué suscite l’espoir dans la lutte contre le nouveau coronavirus : la dexaméthasone.

Au Royaume-Uni, les responsables du vaste essai clinique Recovery ont fait état mardi de résultats préliminaires prometteurs, particulièrement chez les patients atteints de formes graves du Covid-19. Dans le détail, 2.104 patients se sont vus attribuer, de façon aléatoire, la dexaméthasone pendant dix jours. Par rapport aux 4.321 malades qui avaient reçus des soins standards, les chercheurs ont observé un taux de mortalité réduit d’un tiers chez les patients les plus touchés, placés sous assistance respiratoire.

Concernant les malades recevant de l’oxygène, la mortalité était réduite d’un cinquième. En revanche, le nombre de décès était sensiblement le même chez ceux qui n’avaient pas besoin de respirateur. Dans le groupe traité comme dans le groupe témoin, le taux de mortalité était de 13%. Au final, les auteurs de l’essai estiment que ce stéroïde permettrait d’éviter un décès pour huit patients sous respirateur et un décès pour 25 malades sous oxygène.

Le premier essai aux effets significatifs. Mercredi, l’Organisation mondiale de la santé a salué une « percée scientifique ». C’est en effet la première fois qu’un essai clinique met en évidence un effet bénéfique net d’un traitement contre le SARS-CoV-2.

« La dexaméthasone est le premier traitement dont on observe qu’il améliore la survie en cas de Covid-19 », s’enthousiasme dans un communiqué Peter Horby, professeur de maladies infectieuses émergentes à l’université d’Oxford et l’un des chercheurs en chef de l’essai. Pour lui, ce stéroïde devrait « devenir le soin standard pour les patients » qui ont besoin d’assistance respiratoire.

Un corticoïde peu cher et facilement accessible. La dexaméthasone appartient à la famille des stéroïdes anti-inflammatoires, ou corticoïdes. Dans le cas du Covid-19, les scientifiques ont constaté que l’aggravation des symptômes était parfois due à une sur-réaction du système immunitaire : le système immunitaire se défend tellement qu’il se retourne contre l’organisme. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et immunorégulatrices, la dexaméthasone pourrait contrer cet « orage immunitaire ».

Ce corticoïde a l’avantage d’être déjà largement utilisé partout dans le monde et peu cher. « La dexaméthasone n’est pas chère, déjà commercialisée et peut être immédiatement utilisée pour sauver des vies à travers le monde », a réagi Peter Horby. Dans la foulée, le gouvernement britannique a annoncé que ce traitement allait désormais être utilisé. Sur Twitter, le ministre de la Santé, Matt Hancock, a ajouté que son pays disposait de 200.000 traitements en stock et prêts à l’emploi.

Des résultats à relativiser. Si outre-Manche le gouvernement ne tarit pas d’éloges sur ces résultats, ils doivent néanmoins être relativisés. D’abord parce qu’il ne s’agit à ce stade que d’un communiqué de presse. Une étude détaillée doit suivre avant toute conclusion.

Interrogée par France Inter mercredi matin, Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine à Paris, explique également que les corticoïdes sont déjà employés par les soignants de l’Hexagone. »En France, on a très rapidement donné des corticoïdes chez les patients parce que cela diminue l’inflammation au niveau des poumons », raconte-t-elle.

Par ailleurs, l’infectiologue s’étonne des taux de mortalité affichés par l’étude britannique. Parmi les patients placés sous respiration artificielle et soignés avec les traitements habituels, le taux de mortalité est de 41%. « Dans les hôpitaux français, la mortalité sans traitement était de 13%, on a beaucoup de mal à expliquer cette différence de mortalité, compare Karine Lacombe. La dexaméthasone, on sait que c’est un traitement qui marche, on l’a utilisé à grande échelle. Eux [les Britanniques] l’ont montré, justement parce qu’ils avaient un taux de mortalité élevé. »

C’est aussi cette disparité entre le nombre de morts dans le groupe témoin que critique le médiatique et controversé Didier Raoult. Le Directeur général de l’IHU Méditerranée défend, lui, l’hydroxychloroquine, associée à l’azithromycine. Un traitement qui n’a pourtant pas fait ses preuves, les études du professeur Raoult étant émaillées de lacunes méthodologiques. « Nous sommes choqués par le taux de mortalité monstrueux dans le groupe SOC [standard of care] de l’essai Recovery », énonce-t-il dans un tweet.

Interrogé par Le HuffPost, l’immunologiste Frédéric Altare, spécialiste de la réaction inflammatoire, juge « assez logique que ce traitement fonctionne », mais il rappelle aussi que « ce traitement ne sert que pour les formes graves » et qu’il « demande un dosage bien particulier, qui nécessite une prise en charge hospitalière ». Pas de pillule miracle, donc, mais « une piste non négligeable » selon lui.

De nombreux traitements testés. Les chercheurs tentent actuellement d’évaluer l’efficacité de nombreuses molécules. En plus de la dexaméthasone, Recovery teste ainsi l’hydroxychloroquine, l’azithromycine, le tocilizymab et le plasma de convalescents. Menés sur plus de 11.500 patients de 175 hôpitaux britanniques, c’est le plus gros essai randomisé et contrôlé sur le coronavirus dans le monde. Début juin, les chercheurs de Recovery avaient annoncé que l’hydroxychloroquine ne présentait pas d’effet bénéfique contre le Covid-19.

Concernant le tocilizumab, des résultats diffusés par l’AP-HP fin avril assuraient que cette molécule réduisait « significativement » le risque de mourir chez les patients dans un état grave. Mais ces affirmations n’ont pas encore été détaillées par des chiffres ou une étude.

Fin avril, les autorités américaines ont déclaré avoir identifié un effet positif du remdesivir. Mais d’autres études ont contredit ces résultats. Par ailleurs, cet antiviral semblait accélérer le rétablissement des malades hospitalisés, mais sans prouver qu’il permettait d’éviter des morts. L’anakinra, un médicament très utilisé par les rhumatologues, fait aussi l’objet d’une étude à l’hôpital parisien Saint-Joseph et présente, d’après les chercheurs, des résultats « encourageants ».