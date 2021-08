Covid au Sénégal : Pape Mahawa Diouf répond à Ousmane Sonko

Lutte contre la Covid-19 : “Nous sommes entre de bonnes mains !” (Par Pape Mahawa Diouf)

Il aura fallu plus de 18 mois à Ousmane SONKO pour commencer à comprendre. Auparavant, il a pris le temps de promettre une deuxième vague meurtrière et dévastatrice à ses compatriotes suite à ses démêlés judiciaires, de menacer toutes les institutions de la république, de semer le doute sur le vaccin avec une théorie du complot contre l’Afrique avant de se réveiller, et daigner enfin faire des propositions pour faire face à la pandémie. Cela aurait été presque parfait s’il n’avait pas, cerise sur la “bêtise”, enfoncé une porte ouverte en demandant la production du vaccin sur le continent Africain.

Décidément, on a l’impression qu’une frange de l’opposition vit bien loin de nos réalités terrestres. Car à l’épreuve des faits, il semble que personne dans son entourage n’a pu dire au leader de Pastef que le Sénégal va produire les premiers vaccins africains dès 2022 à travers l’institut pasteur symbole de la qualité du capital humain national dans ce secteur. Pourtant, l’information a fait le tour du monde et l’usine qui sortira de terre à Diamniadio va produire 300 millions de doses par an.

Même s’il est vrai qu’il nous reste beaucoup d’efforts à faire, il faut l’affirmer sans gêne, le Sénégal reste bel et bien un hub médical et « logistique humanitaire » dans la sous-région africaine.

Cela nous le devons d’abord à la qualité de l’expertise nationale dans nos universités mais également à l’engagement véritablement patriotique de nos concitoyens dans les laboratoires de recherches et dans les centres médicaux.

Dans la traversée de cette crise, le Sénégal est incontestablement entre de bonnes mains

Cette crise nous a davantage révélé que nous avons à la tête du pays, un panafricain à l’esprit libre et responsable. Un homme d’Etat qui maîtrise à souhait les exigences de sa fonction. Un chef d’Etat à la hauteur des enjeux qui cristallisent nos vies, un leader dont la partition continue de renforcer l’image de leadership que renvoie le Sénégal au reste du continent. C’est cette belle vitrine qui continue de scintiller à travers le monde et qui luira toujours, au firmament des nations citées en référence à travers le monde.

La pandémie de Covid19 est venue conforter l’opinion selon laquelle notre système sanitaire, comme partout ailleurs dans le monde, doit s’améliorer perpétuellement en s’adaptant aux circonstances nouvelles comme la survenue du virus qui a ébranlé toutes les certitudes. Dès les premières alertes sérieuses, la riposte enclenchée sous l’égide du chef de l’Etat nous a valu des lauriers. Et pas des moindres ! C’est le très prestigieux “US-Today” qui confirme l’excellente organisation de notre pays en matière de gestion de la pandémie COVID19. Certes, beaucoup plus pour la bonne maîtrise des données épidémiologiques, la qualité des soins et la mobilisation communautaire que pour la perfection de nos infrastructures, mais cette distinction dédiée au corps médical Sénégalais portent aussi l’empreinte d’une culture démocratique majeure et d’un peuple responsable qui a très tôt compris les enjeux au point de suivre, malgré quelques réticences, les décisions de confinement et de couvre-feu, plusieurs citoyens mettant en veilleuse leur carrière professionnelle ou s’obligeant des incommodités.

Macky Sall, en bon chef, déclarant la guerre au minuscule virus, avait bien averti que nous devions “apprendre à vivre avec le virus”. Il avait aussi, pour atténuer les impacts des restrictions, dégagé une enveloppe substantielle pour aider les secteurs vulnérables de l’économie, et organiser la plus grande opération logistique humanitaire de l’histoire de notre pays. De fortes décisions qui ont emporté l’adhésion des Sénégalais et qui ont beaucoup atténué les effets pervers de la crise sanitaire.

L’arrivée du variant Delta, qui par sa virulence symbolise la troisième vague de contamination, le relâchement dans la vigilance sur les mesures barrières a eu des effets dramatiques dans la remontée spectaculaire des cas, avec comme conséquence un taux de létalité jamais atteint jusque-là.

Les compatriotes éreintés par la crise économique ont baissé le masque, lassés d’un virus qui cachait, entre autres mystères, sa tortuosité.

Pourtant, malgré la gravité de la situation, les béquilles de la riposte n’ont pas vacillé, et même sabotées par des hommes politiques en manque d’inspiration, les services sanitaires se déploient au mieux et font face héroïquement à la pandémie.

C’est dans ce cadre de résilience prolongée qu’il est important de souligner l’engagement jamais trahi du chef de l’Etat de trouver des solutions idoines pour répondre efficacement à la situation pesante, sur le plan économique comme dans le moral des populations.

L’acquisition des centaines milliers de doses de vaccins en pleine turbulence internationale est la preuve de l’engagement sans faille de l’Etat aux côtés des populations. L’équipement, l’ouverture et la mise à niveau des nouvelles infrastructures sanitaires flambant neuves à travers le pays, le rehaussement du plateau technique, l’approche stratégique dans la mise à niveau des CTE et le regain d’intérêt autour de la vaccination suffisent à convaincre les plus sceptiques de la volonté de l’Etat de gagner la guerre contre le virus.

Seulement, la partie dure, elle est longue et éreintante. Elle risque d’être parsemée d’embûches, d’autant que des apprentis politiciens en mal de reconnaissance ont décidé d’en faire leur terreau de fertilité pour distraire le pays pour des broutilles qui n’ont aucune prise sur la réalité, et bien entendu sans aucun effet mobilisateur contre la pandémie.

Ils ont décidé de faire du sensationnel, de la démesure, du mensonge, de la désinformation et de la manipulation leur fonds de commerce politique et leur principale arme de guerre, au détriment de la qualité du débat public que mérite légitimement le peuple sénégalais.

Voilà pourquoi, nous ne devons pas nous laisser distraire par les faux-fuyants, des matamores, et les égotiques enfermés dans leurs bulles et incapables de prendre part humblement au combat par des actions concrètes pour faire face au virus.

Plus que jamais, restons mobilisés pour une vaccination massive et un respect strict et rigoureux des mesures barrières seules solutions efficaces contre la propagation de la maladie.

Dès lors, ne laissons aucune place aux discours défaitistes et démoralisants, aux théories fantaisistes d’opportunistes et de démagogues en mal de cause, puisqu’en définitive, la seule victoire possible, est une victoire de tous contre le virus.

Par Pape Mahawa DIOUF