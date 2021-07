Covid et Tabaski : Macky Sall sonne l’alerte

Le Sénégal a enregistré ce mercredi un record de 733 nouvelles contaminations au Covid-1 et aussi un taux de positivité record de 25,68 % après les 2854 tests effectués à travers le pays. Et avec l’approche de la Tabaski et des vacances scolaires, le président de la République a selon le communiqué du conseil des ministres, lancé un appel à la vigilance et à la sensibilisation.

Le chef de l’Etat a rappelé ’’dans le contexte des préparatifs de la Tabaski, des vacances scolaires et des déplacements qui en découlent, l’urgence d’impliquer les relais communautaires et les acteurs sociaux (notabilités religieuses et coutumières, ASC, jeunes, femmes etc.) dans la sensibilisation des populations.

Le président Macky Sall a invité, ‘’durant cette période de recrudescence de la pandémie de la covid, les gouverneurs de Région, à relancer les actions des comités régionaux de gestion des épidémies’’.