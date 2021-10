Covid : le Portugal offre 300.000 doses de vaccins au Sénégal

Gouvernement du Portugal par le biais de l’initiative COVAX a offert 300.000 doses de vaccins au Sénégal.

Le Sénégal a reçu ce jour 298,700 doses de vaccins AstraZeneca contre la Covid-19, un don du gouvernement du Portugal par le biais du mécanisme COVAX. Les doses de vaccins ont été officiellement réceptionnées au dépôt du Programme élargi de vaccination (PEV) à Dakar, en présence du Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr et du Secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération du Portugal, Monsieur M. Francisco André, et des partenaires de COVAX, dont l’OMS et l’UNICEF.

L’arrivée de ces nouvelles doses de vaccins arrivent à point nommé à l’heure où les leaders du continent africain se mobilisent pour un accès équitable aux vaccins dans le monde. Partout en Afrique, des célébrités et des influenceurs ont signé et partagé une lettre ouverte appelant les dirigeants des pays riches à honorer leurs promesses de fournir des doses d’urgence pour l’Afrique.

Le Portugal rejoint ainsi la liste des pays qui soutiennent l’accès équitable aux vaccins en mobilisant des doses additionnelles de vaccins pour le Sénégal.