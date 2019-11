Cybercriminalité : 49 membres d’une bande internationale arrêtés par la Section de recherches

C’est un grand coup de filet que La Section de recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane a réalisé, ce samedi 2 novembre en interpellant 49 cybercriminels à Ouakam. Une bande d’ailleurs connue chez nos voisins ivoiriens et qui ont déjà fait de nombreuses victimes.

Ils étaient dans le viseur de la Section de recherches depuis quelques temps et la surveillance des gendarmes a eu raison de leurs agissements criminels. Mais selon nos informations, ces cybercriminels ont eu le temps de causer beaucoup de dégâts et de victimes.

L’enquête a d’ailleurs révélé que c’est un célèbre opérateur téléphonique qui a plus fait les frais de cette affaire, avec une importante somme d’argent dérobée. Un casse qui aurait pu être plus grave si ce dernier n’avait pas découvert des failles dans son système et qui lui ont mis la puce à l’oreille. Igfm