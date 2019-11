Ce mercredi 20 novembre, Cyril Hanouna est revenu sur l’annonce qui a fait trembler le PAF ce mardi soir : la mise en examen de l’animateur ! Mais que risque-t-il vraiment ? Un avocat est venu faire le point en plateau…

Les fanzouzes doivent-ils avoir peur pour leur animateur préféré ? Ce mercredi 20 novembre en direct sur C8, Cyril Hanouna animait un nouveau numéro de son émission Touche pas à mon poste. Et lors des minutes de vérité, le trublion de la 8 est revenu sur son annonce qui a fait grand bruit hier : sa mise en examen ! Baba avait expliqué mardi soir : « On va être mis en examen, Gilles Verdez et moi ». La raison ? Un scoop datant d’il y a plusieurs années. Le chroniqueur révélait le coût d’un épisode des Z’amours sur France 2, seulement 10 000 euros selon lui, tandis qu’il serait vendu 70 000 euros à la chaîne, un bénéfice énorme pour la société de production. Ce qui n’a visiblement pas plu à Sony Pictures, qui produit le jeu de France 2. Cyril Hanouna n’avait pas caché son étonnement : « C’est vraiment ridicule, je pense qu’ils n’ont vraiment rien d’autre à faire ».

Que risque vraiment l’animateur de TPMP ?

Cyril Hanouna ne s’était pas démonté et il avait expliqué : « S’il faut aller s’expliquer devant la juge avec Gilles Verdez, on se fera un plaisir de le faire ». Ce mercredi soir, l’animateur phare du groupe Canal + a même convié Maître Roland Perez, habitué des affaires juridiques qui concernent les stars, afin de savoir ce qu’il risquait vraiment et si les accusations qui pèsent contre lui étaient fondées ou non. « Premier point important : ils (Sony Pictures, ndlr) ont l’obligation de déposer plainte dans les trois mois », a tenu à rappeler l’avocat, et Cyril Hanouna de confirmer : « Ça a été déposé dans les trois mois ».

Concernant la procédure pour diffamation, selon Maitre Perez, « elle permet au juge de ne pas te mettre en examen parce qu’en fait, avant c’était automatique (…) Là le juge va écouter tes explications. Tu vas devoir envoyer une lettre. Je pense qu’il n’y a pas de diffamation qui tienne. Une diffamation, c’est une atteinte à une réputation, à un honneur. Là, on dit que le prix payé est peut-être exorbitant par rapport au prix de gros de cette émission », a estimé l’avocat.

Vers un classement sans suite ?

Maître Roland Perez s’est expliqué : « La diffamation, c’est un abus de la liberté d’expression. Mais sur un prix sur lequel on n’est pas d’accord, ils avaient un droit de réponse (…) Une fausse information n’est pas une diffamation. Il faut vraiment qu’il y ait une incrimination qui mette en cause un honneur, une réputation. Et ce n’est pas le cas. À partir du moment où on ne les a pas accusés d’une incrimination pénale, on n’a pas mis en cause leur honneur, donc il n’y a pas de diffamation », a ajouté l’avocat. « Le juge va, dans le mois de la lettre que tu as reçu, examiner les éléments que tu vas lui faire parvenir, il va regarder la séquence, et s’il voit qu’il n’y a pas de diffamation, ça sera un classement sans suite », a t il conclu. Les fanzouzes peuvent donc être rassurés !