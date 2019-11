Céline Dion fait une révélation sur sa vie…amoureuse

Céline Dion révèle qu’elle n’a jamais eu de relation amoureuse depuis René

Invitée dans l’émission «Watch What Happens Live», Céline Dion s’est confiée à propos de sa vie sentimentale et a révélé qu’elle n’avait pas vécu de romance depuis la mort de son regretté époux René Angélil en 2016.

Personne n’a encore fait chavirer le cœur de Céline Dion. La chanteuse a évoqué le désert de sa vie sentimentale depuis la mort de René Angélil en janvier 2016, alors qu’elle était invitée dans l’émission américaine d’Andy Cohen «Watch What Happens Live», diffusée sur la chaîne Bravo, pour promouvoir son nouvel album «Courage» sorti le 15 novembre 2019.

Alors qu’un fan lui demande au téléphone si elle a eu l’occasion de rencontrer quelqu’un durant les trois années qui ont suivi la disparition de son époux, la Canadienne a répondu du tac au tac : «Je ne fais pas de rendez-vous galants. Je n’ai pas de petit ami. Ça ne veut pas dire que je ne trouverai plus personne dans ma vie. Si c’est le cas ça serait super, si ça ne l’est pas, ça sera aussi super, parce que je suis toujours amoureuse», a-t-elle commencé, en faisant référence à son défunt mari.

La star de 51 ans a ensuite tenu a expliquer la puissance de l’amour qu’elle a pu ressentir pour le père de son fils René-Charles (18 ans) et de ses jumeaux Eddy et Nelson (9 ans) : «Une fois que vous aimez de tout votre être, vous savez… J’ai vécu toute ma vie avec René, il est toujours avec moi. Je le vois à travers les yeux de mes enfants, chaque jour. Je suis une passionnée de la vie et j’ai tellement de chance d’avoir mes trois fils, mais je garde mes options ouvertes», a-t-elle ajouté.

Rumeurs de flirt avec Pepe Munoz

La célèbre interprète de «My Heart Will Go On» a par ailleurs précisé qu’elle n’était pas surprise des récentes rumeurs selon lesquelles elle aurait flirté son ami Pepe Munoz, s’amusant du fait que les tabloïds étaient «faits pour ça» : «On dirait qu’aujourd’hui, un homme ne peut pas vous tenir la main», a-t-elle dit, rappelant qu’elle avait dû justifier Pepe Munoz était homosexuel. «Mais on peut tout à fait se tenir la main, on peut sortir au cinéma ensemble, ou au restaurant. Que tout le monde se calme !», s’est-elle exclamée.

Après ces révélations au sujet de sa vie amoureuse, Céline Dion a répondu à une autre question d’un fan qui lui demandait si elle prévoyait de ré-enregistrer la célèbre bande-originale du film «Titanic» : «Je n’en ai pas tellement envie», a-t-elle avoué. René Angélil serait apparemment derrière l’unique enregistrement de la chanson «My Heart Will Go On» : «Il avait dit au parolier « Essayons de faire genre, une petite démo », et j’ai chanté la chanson une fois, puis ils ont rajouté l’orchestre derrière au montage. Je ne l’ai jamais rechantée après pour un enregistrement. Donc la démo est toujours l’actuel enregistrement. Mais bien sûr, après tout ça, j’ai dû la rechanter trois milliards de fois !»

Si elle doit son succès à ce titre et à son cher René, Céline Dion avance aujourd’hui seule, et ne peut compter que sur elle-même pour sa gloire. C’est d’ailleurs le message central de son nouvel album, titré «Courage» en référence au chagrin qu’elle a dû surmonter avec ses enfants après la mort du célèbre imprésario.