Le Palais bloque…les « fous » de l’APR

Sorties ridicules : Ces « fous de la République » qui anéantissent tous les efforts du Chef de l’Etat

Le Président de la République Macky Sall qui vient d’annoncer publiquement aux responsables de son part que bientôt il va quitter le navire ne peut avoir qu’un seul objectif en ce moment, celui de terminer tous les projets avant 2024, qu’il entame pour le Sénégal et quitter le pouvoir sur des notes positives. Pour cela, le Palais de la République préfère beaucoup plus les actes à la parole. Ce n’est pas pour rien, si à l’entame de l’exercice de son second et dernier mandat, le Président de la République parle de fast-track.

A n’en pas douter au Palais de la République, le calendrier qui était en train d’être déroulé est loin de toutes ces polémiques que cherchent à entretenir certains membres de l’Alliance pour la République (APR). Des responsables qui croient que le maintien à leurs postes n’est accroché qu’à cette attitude de chercher à faire feu de tout bois. Des individus de la trempe de Yakham Mbaye, Moustapha Cissé Lô, Farba Ngom entre autres, capables de voir des étoiles quand le soleil est au zénith, ne sont en réalité mus que par le seul fait que pour faire plaisir au prince, ils doivent, quitte à sortir des sornettes et à se faire ridicules, sortir des déclarations paraissant les plus absurdes.

Macky Sall doit certainement se demander parfois comment faire pour réduire au silence de tels énergumènes, qui à la manière de fous du village, en viennent à lasser tout le monde, à travers de déclarations qu’ils sortent et versant dans le ridicule.

Pour un rien, ces énergumènes d’un genre particulier capables de sortir des propos aussi saugrenus qu’incongrus au point de se faire la risée de tout le monde, sortent des propos qui ne font que desservir le Président de la République dans sa volonté de réaliser certains de ses projets pour le Sénégal.

La rédaction de Xibaaru