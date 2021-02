Dahra : Litige familial au niveau des cimetières de Nguéniène

La famille de Diéhé Lamba de Dahra-Djoloff et de la diaspora sont trop remontées contre un jeune de Dahra nommé Djiby Ndiaye. Pour cause, ce dernier a eu le culot de démolir une partie du mur de clôture qu’elle avait construite au niveau des cimetières de Nguéniène pour sécuriser les 19 sépultures qui représentent leurs parents qui y dorment à jamais.

Ce qui étonne cette famille, selon son porte parole Imam Démba Ka, est que ce Djiby Ndiaye au nom de quelle posture il a eu le courage d’exécuter ce geste ignoble qui a ouvert un différend dont les conséquences peuvent être non maîtrisables. Démba Ka martèle que ce jeune qui a agi ainsi n’est ni conseiller municipal, ni délégué de quartier, ni conseiller de quartier, ni secrétaire municipal encore moins notable dans le quartier. Le porte parole de cette grande famille a mis en relief son amertume à l’occasion d’un point de presse organisé.

Imam Démba ka qui est le petit frère de l’ancien PCR de Kamb Idy Ka, s’interroge sur les raisons qui ont poussé ce Djiby Ndiaye à faire son forfait. Il ne trouve pas car il y a des clôtures plus vastes et plus élevées que celle qu’ils ont construite.

Ce qui les ai indigné aussi est le fait que les briques démolies sont actuellement sur des tombes de personnes qui ont des familles. Cela est anormal et peut aussi faire l’objet de conflits.

Il aimerait que justice soit faite car ils ne veulent pas répondre à la provocation. Il estime être dans un pays de droit.

Il a lancé un appel à l’endroit des autorités locales pour enrayer le danger qui se profile.

Pour rappel, ce fait inédit n’a jamais eu lieu dans cette grande commune cosmopolite où cohabitent en paix toutes les ethnies.

Source : Ledjolloff