Dakar…la place se fait rare dans les cimetières !

Il n’y a plus de place pour nos morts dans des cimetières complètement saturés, surtout à Dakar. Selon L’Observateur qui sonne l’alerte dans sa parution du jour, il n’y a plus aucune extension possible. A Rufisque, les cimetières de Thiawlène, Diokoul et Dangou sont submergés.

Le cas de Pikine est plus alarmante. Le cimetière de la ville a largement dépassé les limites de sa capacité d’accueil. Il n’y a plus d’espaces pour accueillir les dépouilles. Le cimetière est plein à craquer et les enterrements se font parfois de façon anarchique. Des corps sont déterrés pour y inhumer d’autres dépouilles.

Le cimetière de Pikine est en train d’être transformé en fosse commune.