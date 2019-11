David Guetta…c’est 37 millions de dollars par an

En 2015 David Guetta était deuxième du classement des DJs les mieux payés au monde. Même si tout cela reste une estimation le DJ aurait gagné cette année là 37 millions de dollars.

En 2018 David Guetta, toujours selon le même classement était placé 8e et aurait gagné 15 millions de dollars soit 12 millions d’euros. Mais quel est le secret de son succès vous demandez-vous ? Et bien tout consiste en un agenda rondement mené. En effet le DJ allie festivals et représentations en boites de nuit, concerts, tournées.

Mais il compte également parmi les DJs avec le plus de collaborations d’artistes populaires ce qui lui permet de vendre des millions de disques. Le son « Bang My Head » avec Sia lui a notamment permis de récolter un bon paquet d’argent, ou encore son contrat pour signer This one’s for you, l’hymne officiel de l’Euro 2016.

Et on doit bien avouer que ce succès et cette carrière, le DJ le doit à son talent mais aussi à son ex-femme Cathy Guetta qui a lancé sa carrière en business woman intraitable.