Davido a menti sur l’achat du jet privé, voici la vérité…

Davido, avec son si jeune âge, a été propulsé à un niveau de richesse inimaginable.

Et nous ne parlons même pas encore du fait qu’il soit le fils d’un des hommes les plus riches d’Afrique, le Docteur Adedeji Adeleke .

Le jeune homme de 25 ans s’octroie très vite le surnom de OBO (Omo Baba Olowo), c’est-à-dire « Monsieur le riche ». Il s’est forgé un personnage qui affiche sa réussite sur tous les plans et est souvent entre deux avions.

Et, parlant d’avions nous avons constaté que, ces derniers jours, les choses semblent se dérouler encore mieux pour le célèbre artiste qui ne cesse de faire parler de lui à travers ses publications sur les réseaux sociaux. L’homme avait enflammé la toile en offrant une Porsche à sa chérie Chioma, femme à qui il a également dédié son nouveau single. « Amour est trop » diront les ivoiriens.

Mais en début de cette semaine, OBO revient encore avec une autre nouvelle qui fait beaucoup jaser de part le monde entier. L’homme a posté sur une de ses pages, des images annonçant l’achat d’ un jet privé par lui.

« C’est fait je l’ai acheté. C’est le fruit d’un travail de dur ardeur » a-t-il écrit. Aussi débordé de joie, il atteste qu’il serait le seul jeune à se doter d’un jet aussi luxueux. « Je suis l’homme le plus jeune au monde à avoir son propre jet privé » se revendique l’emblématique artiste.

Davido a un gout pour les bonnes choses Wanda People. Le mbom a d’ailleurs offert une Porsche à sa petite amie Chioma comme cadeau d’anniversaire. Le niveau est très élevé ! Si sa go a eu une Porsche, lui-même doit forcément faire mieux non ? Tenez-vous bien, il le sait et il l’a fait.

Tout allait bien jusqu’au moment où une nouvelle information selon laquelle Davido aurait menti au sujet de l’achat dudit jet privé a été dévoilée. Encore que certains étaient déjà sceptiques bien avant cela, doutant de la capacité du chanteur a faire un tel achat. Humm…

D’après The Capital, la pop star n’a pas réellement acheté un jet privé.

C’était plutôt une «propriété fractionnaire». Le magazine soutient que ce que Davido a annoncé n’est pas vraiment un achat personnel mais c’est en réalité une » propriété fractionnaire « dans laquelle son engagement financier dans l’arrangement est maigre tandis que les principaux financiers ont choisi de minimiser leur implication pour donner à Davido la priorité. En outre, l’arrangement consiste aussi à « présenter Davido comme une marque viable en vue de négocier des accords lucratifs avec des entreprises multinationales « et ce dans le but de faire paraître le chanteur crédible et très bancable dans l’industrie du showbiz. En cas de besoin, le jet serait donc aussi bien utilisé par Davido que par ses partenaires.

Pour faire simple le gars de Chioma a fait le ndjiangui** avec d’autres personnes pour acheter le jet là. Et sa contribution dans l’affaire serait même minime par rapport à celles des autres associés qui, d’un commun accord, ont décidé de présenter le jet comme étant une propriété de Davido et ce dans un but purement commercial.

Infine, l’on ne peut dire que Davido a menti quant à l’achat de ce bijou qui est aussi à lui.

Source Wanda Magazine