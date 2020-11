De qui se moque ce Petit Député Cheikh Abdou Bara Dolly ?

Cheikh Abdou Bara Dolly devrait réfléchir à plusieurs reprises avant de s’attaquer prochainement à un haut responsable et homme de carrure comme Mame Boy Diao. C’est par pure jalousie qu’il sort ses inepties. Il est mal tombé et sa sortie renseigne à bien des égards sur la jalousie qu’il nourrit envers certaines autorités. A la limite, c’est des mensonges grotesques qu’il nous a servis. Sa sortie n’a aucun sens, et nous lui faisons savoir que Mame Boy Diao n’a pas de temps pour répondre à un énergumène doublé d’un maître chanteur qui passe son temps à raconter des bêtises, il ne pèse absolument rien dans ce pays…

Mame Boye Diao accomplit sa mission avec une gestion transparente, reposant le respect des règles d’éthique de son métier.

Ayant gravi tous les échelons, Mame Boye Diao, engagé en politique, s’est investi à corps et âme pour la Coalition et la réélection du Président. Manifestant une volonté de mieux servir sa nation, il continue de soutenir les nécessiteux sans tambours ni trompettes.

Fidèle serviteur de son Excellence, Mame Boye Diao allie courage, loyauté, engagement aux côtés des populations du Fouladou où ses actions quotidiennes de tous les jours se retrouvent autour de l’entraide et le social.

En parlant de courage, ce sentiment qui lui permet de ne pas céder aux chantages et à l’intimidation car il n’a rien à se reprocher au point de s’attarder sur le jeu connu de ce dépité qui se croit tout permis alors qu’on sait que son sport favori est de trouver des marchés publics chez les gens qu’il attaque pour les pousser à céder à ses caprices.

Seulement, avec Mame Boye Diao c’est peine perdue et que ses activités ne lui permettent pas de s’attarder à ces phénomènes naturels.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn