Déboulonnement de la statue de Faidherbe : Serigne Mboup donne son avis

Le débat sur le déboulonnement de la statut de Faidherbe fait rage au Sénégal. Serigne Mboup, invité du Jury du dimanche sur la Iradio, s’est exprimé sur la question.

« Je ne suis pas de ceux qui crachent sur l’histoire. Parce que, cela fait partie de notre culture, cela fait partie de notre histoire commune. La statue ne me gêne pas. Si on doit l’enlever pour des raisons culturelles propres au Saint-Louisiens et qu’on veuille y édifier une autre statue qui incarnerait un peu plus l’histoire de Saint Louis pourquoi pas »., martèle le Directeur Général de la SAR et non moins maire de Pire.