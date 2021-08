Décès ABC : L’APR/France salue la mémoire du défunt

Me Alioune Badara Cissé, Médiateur de la République, Homme d’Etat, vient de vous quitter de manière brutale.

La DSE/APR France salue avec émotion sa mémoire et présente à sa famille, au Chef de l’Etat, SEM Macky Sall et à ses proches ses plus sincères condoléances.

Membre fondateur de l’Alliance Pour la République au moment où notre formation politique venait d’être portée sur les fonds baptismaux, il a été le Coordonnateur de son Directoire et a participé à son implantation au bien sur l’ensemble du territoire national qu’au sein de la Diaspora.

Médiateur de la République après avoir été le 1er Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de la seconde alternance, il était exigeant et défendait avec force et charisme les dossiers qu’il portait, avec une capacité extraordinaire à convaincre ses interlocuteurs du bien fondé de ses arguments.

Son décès va laisser un grand vide pour toutes les personnes qui l’ont côtoyé et apprécié car nous retiendrons de lui, l’image d’un homme de devoir, homme humble et travailleur avec un engagement politique passionné.

À Dieu nous appartenons, à lui nous revenons ! Qu’Allah le Miséricordieux l’accueille dans son Paradis céleste. Puisse la terre de Touba lui être légère.