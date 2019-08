Décès de Dansokho…ADAE/J présente ses condoléances à Macky

Communiqué

C’est avec amertume que nous avons appris le rappel à Dieu de Monsieur Amath Dansokho, un grand acteur politique et syndical incontestable.

Leader charismatique du PIT, Il fut Ministre d ‘État, député et Maire de Kédougou. Amath Dansokho était un grand patriote qui a beaucoup contribué à l ‘avancement de la démocratie sénégalaise.

Sa disparition est une perte énorme pour le Sénégal.

Me Diaraf SOW et le Parti ADAE/J présentent leurs condoléances attristées au Président de la République, à la famille éplorée et à la nation toute entière.

Qu’ Allah lui ouvre les porte de son Firdawsi éternel.

Guédiawaye, le 23 Août 2019

Me Diaraf SOW Secrétaire Général National