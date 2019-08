Cissé Lô salue la mémoire D’Amath Dansokho

Cissé Lo : «Amath Dansokho était un partisan enthousiasmé de la cause du peuple…»

Les témoignages fusent de toutes parts suite au décès, ce vendredi 23 Aout 2019, de l’ancien Ministre et, non moins, ex- Secrétaire Général du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), Ameth Dansokho. Mis au courant de la triste nouvelle, l’honorable député et premier vice-président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Cissé Lo, a salué la mémoire d’un illustre fils du Sénégal : «C’est avec beaucoup de tristesse et de consternation que nous venons d’apprendre le décès d’Ameth Dansokho, en fin de soirée de ce vendredi saint. Elle nous a surpris par ce que l’on ne s’y attendait pas .Le défunt ex-Secrétaire Général du PIT était un partisan zélé, voire enthousiasmé da la cause du peuple. Il était sincère et fidèle en amitié. Il servait notre République avec désintéressement. Il s’empressait toujours à prendre part aux différents combats pour l’avènement de la Démocratie et de l’Etat de Droit mais aussi pour leur consolidation. L’histoire a également montré qu’il était l’un des artisans clés des deux alternances survenues dans notre pays en 2000 et en 2012. M .Dansokho restait toujours à côté des masses laborieuses. Sa disparition est donc une immense perte pour le Sénégal, pour l’Afrique et pour le monde entier. Nous voudrions bien nous incliner devant sa mémoire et présentons nos très sincères condoléances au Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall, à tout le peuple sénégalais, à sa famille biologique et politique. Que Firdaws soit sa demeure éternelle. Amen ! », a posté le Président du Parlement de la CEDEAO sur le mur de sa page Facebook.