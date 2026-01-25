Décès de Seni Awa Camara : Le Sénégal perd une figure majeure de la sculpture contemporaine

Le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme a annoncé, avec une profonde tristesse, le décès de l’artiste sculptrice Seni Awa Camara, survenu dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 janvier 2026. Icône de la sculpture contemporaine, elle s’est éteinte à l’âge de 81 ans, laissant derrière elle un héritage artistique d’une richesse inestimable.

Née vers 1945 en Casamance, à Bignona, Seni Awa Camara était céramiste et potière, issue d’une lignée de potiers. Figure emblématique de l’art contemporain, elle a su transcender la tradition pour ériger une œuvre sculpturale singulière, à la fois enracinée dans son environnement et ouverte à l’universel.

Réalisées principalement en terre cuite, ses créations sont reconnues pour leur caractère totémique et mystique. Loin de toute lecture réductrice, son œuvre puisait sa force dans la vie quotidienne de la Casamance, explorant des thèmes fondamentaux tels que la maternité, le mariage et une spiritualité profonde, à la croisée des héritages animistes et de sa foi musulmane.

Le talent de Seni Awa Camara a très tôt dépassé les frontières nationales. Sa participation à l’exposition Les Magiciens de la Terre au Centre Pompidou à Paris, en 1989, a marqué une étape décisive dans sa reconnaissance internationale. Par la suite, son œuvre a été présentée dans de grands rendez-vous artistiques internationaux, notamment Africa Hoy, Africa Now en 1992, la 49e Biennale de Venise en 2001, ainsi que dans des institutions de renom telles que la Tate à Londres, la Fondation Vuitton à Paris ou encore des musées et collections à Oslo.

Son parcours a également été mis en lumière par le cinéma. En 1999, le cinéaste Philip Haas lui a consacré le documentaire Magicians of the Earth : Seni’s Children, tourné en Casamance. En 2015, l’artiste Fatou Kandé Senghor a réalisé Giving Birth (Donner naissance), un portrait de l’artiste présenté à la Biennale de Venise dans le cadre de All the World’s Futures, sous le commissariat d’Okwui Enwezor.

Ces derniers mois, le ministère de la Culture était engagé dans un travail actif de reconnaissance de Seni Awa Camara et accompagnait la préparation de plusieurs échéances internationales majeures auxquelles l’artiste devait participer.

Dans son communiqué, le ministère salue la mémoire d’une artiste authentique et intègre, dont le parcours témoigne de la force et de la profondeur de la création sénégalaise. Seni Awa Camara a incarné un dialogue fécond entre héritages culturels ancestraux et invention contemporaine, contribuant durablement à l’enrichissement du patrimoine culturel national.

En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, au nom du Président de la République, du Gouvernement et du peuple sénégalais, a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille de l’artiste, à ses proches, à la communauté artistique et à tous ceux qui ont été touchés par la puissance de son œuvre.