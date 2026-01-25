Cinq morts dans un violent accident impliquant un camion…sur l’autoroute

Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche aux environs de 13 heures sur l’Autoroute de l’Avenir, à hauteur de l’axe Keur Ndiaye Lo–Rufisque. Le drame a impliqué un poids lourd transportant un conteneur et plusieurs véhicules légers, causant la mort de cinq personnes et faisant deux blessés, dont un dans un état critique.

Selon les informations recueillies par Seneweb, le camion, en provenance de Dakar et roulant à vive allure, a violemment percuté le terre-plein central. Sous la violence de l’impact, le conteneur qu’il transportait s’est détaché avant de basculer sur la chaussée opposée, écrasant un véhicule de transport communément appelé « Allô Dakar », qui circulait en sens inverse.

Le choc a été fatal à cinq passagers se trouvant à bord de ce véhicule. Le conducteur d’un autre véhicule, surnommé « War Gaindé », ainsi qu’un passager ont également été blessés. L’état de santé du chauffeur est jugé grave par les secours.

Un troisième véhicule a par ailleurs été touché lors de l’accident, aggravant le bilan matériel et humain.

Les éléments de la gendarmerie nationale se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage et sécuriser la zone. À l’issue de ces opérations, le chauffeur du camion impliqué a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

D’après des sources proches du dossier citées par Seneweb, la responsabilité du conducteur du poids lourd serait fortement engagée dans la survenue de ce drame. Une enquête est en cours afin de déterminer avec précision les circonstances exactes de cet accident tragique.