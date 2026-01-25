La FSF se démarque des propos d’El Hadji Ousseynou Diouf et appelle à la retenue

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) est sortie de sa réserve ce samedi pour réagir aux récentes déclarations médiatiques de l’ancien international sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf. Des propos qui portaient notamment sur la gestion des récompenses financières octroyées par l’État du Sénégal aux acteurs du football, ainsi que sur des questions liées à la gouvernance du football international.

Dans un communiqué officiel, l’instance fédérale dit avoir pris connaissance « avec regret » de ces sorties publiques, qu’elle juge graves tant sur le fond que sur la forme. La FSF tient d’abord à marquer une prise de distance nette avec les interpellations adressées à l’État du Sénégal par l’ancien capitaine des Lions. Elle condamne fermement les réclamations formulées concernant l’octroi de terrains, estimant que les revendications, qu’elles soient personnelles ou collectives, ne sauraient être portées par voie de presse.

La Fédération rappelle par ailleurs que l’État du Sénégal, à travers les plus hautes autorités, a toujours fait preuve d’un accompagnement constant, institutionnel et financier en faveur du football national. À ce titre, la question foncière évoquée fait, selon la FSF, l’objet d’une prise en charge diligente par les autorités compétentes, avec la conviction qu’une solution appropriée sera trouvée.

Sur la responsabilité des propos tenus, la FSF précise que les déclarations d’El Hadji Ousseynou Diouf n’engagent que leur auteur. Bien qu’il demeure une figure emblématique du football sénégalais, ses opinions exprimées à titre personnel ne reflètent en aucun cas la position officielle de la Fédération ni celle de son Comité exécutif.

Concernant les prises de position sur la gouvernance du football international et l’actualité des instances dirigeantes du sport, la FSF affirme sa démarcation claire. Elle rappelle que la politique internationale de la Fédération est définie exclusivement par son Comité exécutif et s’exprime par la voix de son président ou de ses porte-paroles officiels, dans le strict respect des règles diplomatiques et des relations de bon voisinage avec les instances sœurs.

La Fédération Sénégalaise de Football réitère son attachement indéfectible au respect des institutions de la République et invite l’ensemble des acteurs du football national à faire preuve de retenue, de responsabilité et de respect dans leurs prises de parole publiques, afin de préserver l’image du Sénégal et la sérénité indispensable au bon fonctionnement du football.