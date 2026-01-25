«Mimi a eu droit à une standing ovation pour sa transparence dans le dispatching des 10 billets offerts par le Président de notre Coalition» (Bassirou Dieng)

Le Président de la Coalition Diomaye Président a, ce n’est plus un secret de polichinelle, offert un lot de 10 billets de pèlerinage pour la Mecque à sa Coalition. L’annonce avait été faite tôt le matin hier samedi par Mme le Superviseur Général Aminata Touré Mimi qui avait, par la même occasion, informé les membres du Conseil des leaders de la Coalition qu’un tirage au sort sera effectué pour savoir qui des 391 membres du Conseil des leaders feront partie des 10 bénéficiaires.

Et pour une bonne équilibre, Mme le Superviseur Général avait proposé à ce que 3 des billets soient attribués à la Commission des femmes et les 7 autres pour les leaders hommes. Ce que tous les membres du Conseil des leaders avaient approuvé. Les responsables femmes notamment les coordinatrices de Jiggenou Diomaye qui tenaient déjà une réunion au siège ont, elles, organisé entre elles leur propre tirage au sort sous la supervision de leur facilitatrice nationale Mme Mame Coumba Diop. 3 noms sont sortis et approuvés par elles-mêmes.

Pour les hommes, les numéros de fiche de tous les membres qui ont signé la lettre d’engagement ont été mis dans un pot par l’équipe qui avait été désignée pour procéder au tirage au sort. Et de manière transparente et démocratique, les sept premiers qui sont sortis ont bénéficié des 7 autres billets pour le pèlerinage à la Mecque.

Après cela, le Superviseur Général a fait un post dans le groupe WhatsApp du Conseil des leaders pour rendre public les noms. Content de sa démarche, les membres du groupe ne cessent depuis hier de féliciter Mme le Superviseur Général pour sa transparence et sa démarche rassembleur. Et nous tenons à préciser qu’aucun membre du groupe n’a émis un avis non favorable ou critiquer la démarche de Mme Aminata Touré Mimi. Alors, ce supposé polémique ou problème n’existe que dans la tête de certains mais pas dans celle des membres de la Coalition qui ont donné une standing ovation à Mimi.

Merci au passage à notre Président de Coalition Bassirou Diomaye Faye qui permet ainsi à 10 de nos compatriotes d’effectuer le pèlerinage à la Mecque. Merci pour cette reconnaissance envers ses compatriotes qui ont participé à votre élection à la tête de notre cher Sénégal.

Bassirou DIENG, Président du Mouvement Sunu Sénégal Si Kaname et Membre du Conseil des Leaders de Diomaye Président