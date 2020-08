Décès du Khalife de Médina Baye : Sonko pleure un père

Selon le leader du parti Pastef les Patriotes, Dieu l’Unique vient d’exprimer encore une fois sa volonté avec le rappel à Lui d’illustres fils et filles de notre nation. Ousmane Sonko s’est exprimé en ces termes suite au décès, hier, du Khalife de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass.

« Dieu l’Unique vient d’exprimer encore une fois Sa volonté avec le rappel à Lui d’illustres fils et filles de notre nation. Ainsi en a t-il décidé de Papa Cheikh Ahmad Tidiane Niass, khalif général de Médina Baye, grande figure de la oumma, du pays et de la sous région qui a marqué nos esprits par sa magnanimité, son ouverture et sa pondération. Puisse le seigneur l’accueillir dans ses vastes demeures de Barzakh et l’envelopper de Son pardon et de Sa miséricorde infinie. À Cheikh Mahi Niass, qui est une source d’inspiration et un père pour moi, nous présentons nos sincères condoléances », a écrit le leader du Pastef, sur sa page Facebook.