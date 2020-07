Déclaré mort…Mamadou Bamba Ndiaye est bien vivant !

Chers amis, je présente mes sincères excuses à tous ceux qui ont été victimes de la confusion créée après le décès de mon homonyme et ami Oustaz Mamadou Bamba Ndiaye. Vous avez été nombreux à appeler, à vous déplacer, à contacter mes parents pour présenter des condoléances. Ma page Wikipedia a été modifiée par un inconnu pour annoncer mon décès.

Je suis sûr que cette confusion relève en partie d’un manque de vigilance de certains journalistes qui ont introduit des éléments biographiques me concernant dans les nécrologies du ministre rappelé à Dieu.

Mais elle me montre aussi l’authenticité de votre amitié.

Je rends donc grâces à Dieu, m’associe à nouveau aux prières pour le repos de l’âme de mon homonyme et souhaite à tous une longue vie en bonne santé et dans le Bien.

Dakar le 06 juin 2020

Mamadou Bamba NDIAYE

Ancien député

Secrétaire général du Mps/Selal