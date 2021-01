Déclarée morte par la justice, elle se bat pour “ressusciter”

Une habitante de Saint-Joseph, dans la Loire, se bat depuis trois ans pour obtenir gain de cause après un arrêt de la cour d’appel de Lyon qui l’a déclaré morte.

C’est une situation kafkaïenne pour Jeanne Pouchain déclarée morte. Cette femme de 58 ans se bat depuis plusieurs années pour faire reconnaître qu’elle est encore en vie, raconte France Bleu. Après un arrêt de la cour d’appel de Lyon du mois de novembre 2017, elle a été déclarée morte. Face à cette situation qu’elle ne parvient pas à régler, cette habitante de la Loire demande une inscription en faux. Une audience préparatoire a eu lieu lundi 11 janvier dans ce dossier.

Pour elle, les problèmes ont commencé en raison d’un différend avec une ancienne salariée. Fin 2017, alors qu’elle pensait que le dossier était réglé, Jeanne Pouchain reçoit la visite d’huissiers à son domicile. Ceux-ci viennent au sujet de « feu Jeanne Pouchain » et réclament de l’argent à ses ayants droit dans le cadre du litige. « La partie adverse indique que je suis décédée et sollicite la mise en cause de mes héritiers pour payer des indemnités. Et les juges confirment ma mort ! », racontait ainsi la quinquagénaire en 2017.

Faute d’avoir obtenu gain de cause avec un certificat médical ou en cassation, Jeanne Pouchain a donc lancé une procédure d’inscription en faux. « C’est une procédure tout à fait rarissime, je crois qu’à la cour d’appel de Lyon c’est inédit », souligne Me Sylvain Cormier, son avocat. Au cours des derniers mois, la quinquagénaire a passé 150 heures à se préparer.

« J’écris quatre à cinq pages par nuit, c’est le seul moyen que j’ai trouvé pour me soulager… et tolérer l’intolérable ». Son espoir ? Obtenir enfin gain de cause. A l’heure actuelle, sa vie est particulièrement compliquée car elle morte aux yeux de l’administration. « Je n’ai pas de papier d’identité, pas de sécu, je ne peux pas prouver aux banques que je suis bien vivante, je ne suis rien ».