Comme attendu, Lionel Messi a remporté hier son sixième Ballon d’or France Football, devant Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo. Un résultat qui permet à l’Argentin de devenir le nouveau recordman de victoires. Découvrez le classement complet, le détail des votes et le palmarès de la soirée.

LE CLASSEMENT DU BALLON D’OR 2019

L’Argentin Lionel Messi a été désigné Ballon d’or 2019 ce lundi 2 décembre, succédant ainsi au palmarès au Croate Luka Modric. Messi est désormais le recordman du nombre de Ballons d’or avec six récompenses contre cinq pour Cristiano Ronaldo. Le Néerlandais Matthijs De Ligt (Juventus Turin), ancien capitaine de l’Ajax remporte le trophée Kopa et succède à Kylian Mbappé. Le Brésilien Alisson Becker (Liverpool) inaugure une nouvelle récompense en s’adjugeant le tout premier trophée Lev Yachine de l’histoire attribué au meilleur gardien de but. Megan Rapinoe remporte, elle, le Ballon d’or féminin 2019. Découvrez le classement complet et officiel du Ballon d’or 2019 :