Demande de suspension contre lui : Moustapha Cissé Lô s’attaque aux « grenouilles » de l’APR

Moustapha Cissé Lô réagit après la demande de suspension dans l’Alliance pour la République (Apr) formulée contre lui par Mahmouth Saleh lors de la réunion du Secrétariat exécutif national dudit parti.

“Mes chers amis et camardes de l’Apr, sachez que mon seule et unique interlocuteur dans le parti, reste Monsieur le Président Macky Sall. Moi je ne reconnais pas un comité de discipline. Un comité de discipline doit avoir un contenu et dirigé par un homme intègre, juste et discipliné”, a notamment écrit le parlementaire sur sa page Facebook.

Moustapha Cissé Lô invite ainsi le Président Macky Sall à poursuivre les discussions pour le développement de notre pays, plutôt que dit-il de laisser certains responsables manipuler sa conscience.

“Monsieur le Président ne vous laisser pas embarquer dans des futilités. Nous croyons à votre vision, donc discutons pour trouver des remèdes à la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (Pse). Moi j’y crois et c’est bien très possible. Laissons les grenouilles et piquons droit vers les buts”, martèle-t-il sur le réseau social.