Dembourou Sow : « le débat sur le 3ème mandat est…faux »

En marge de la cérémonie d’installation de la Cellule départementale de la Convergence des Éleveurs pour l’Emergence du Sénégal (CEES) á Tassette (Dep.Thiès) , l’honorable député Aliou Dembourou Sow est largement revenu sur l’actualité politique marquée par la question sur un éventuel 3ème mandat du Président de la République Macky Sall en 2024 . Le Président du Conseil départemental de Ranérou – Ferlo (Matam), par ailleurs, Coordonnateur national du CEES, est d’avis que cela ne vaut pas tripette: « Le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall vient á peine d’être élu. Il n’a pas encore fait un an. Les langues se délient pour ergoter sur la possibilité d’un 3ème mandat ou non. Ce débat ne nous agrandit pas. Il est faux et ne vaut pas tripette. Des opposants en perte de vitesse et qui n’ont aucun argument valable, cherchent, vaille que vaille á nous divertir. Aujourd’hui, la seule préoccupation du Chef de l’État, c ‘est de travailler en continu afin d’installer définitivement notre cher pays le Sénégal dans l’ère de l’émergence socio – économique. Tout autre chose n’est que vaines paroles, simples vaticinations », a dit le coordonnateur des éleveurs républicains.