Dame Diop en Belgique pour plus d’expérience professionnelle

Monsieur Dame DIOP, Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat (MEFPA), a conduit une délégation gouvernementale du Sénégal, en visite de travail et d’échanges d’expériences dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle à Liège, en Belgique, les jeudi 25 et vendredi 26 octobre 2019.

Monsieur Moïse SARR, Secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’Extérieur a accompagné le MEFPA.

La mise en relation a été facilitée par Monsieur Ousmane SY, Président du Rassemblement de la Diaspora pour l’Investissement vers le Sénégal (RDI).

Les couleurs d’un partenariat fructueux au service de l’emploi et de la formation professionnelle ont été brandies par les Ministres du Sénégal (M. Dame DIOP) et de la Wallonie (Madame Christie MORREALE, Vice-présidente du gouvernement wallon et ministre de l’Emploi, de l’Action sociale, de la Santé et de l’Égalité des Chances).

