Démission des DG : PASTEF appelle au respect des procédures

Le Comité exécutif (COMEX) du parti PASTEF a publié, ce 23 mai 2026 à Dakar, un communiqué officiel en réaction à des informations faisant état de démissions annoncées par certains militants ou sympathisants occupant de hautes fonctions étatiques.

Dans ce document référencé sous le numéro 001-2026/COMEX/PASTEF, la formation politique rappelle que « l’exercice ou la renonciation aux responsabilités publiques est un choix individuel librement consenti ». Une déclaration qui intervient dans un contexte marqué par plusieurs spéculations et prises de position relayées sur les réseaux sociaux.

Le COMEX insiste toutefois sur la nécessité de respecter les procédures administratives et institutionnelles en cas de démission. Le parti invite ainsi les responsables concernés à privilégier « les canaux officiels » et à se conformer aux normes établies, notamment en respectant la chaîne hiérarchique et en attendant la notification formelle de fin de fonction émise par l’autorité compétente.

À travers ce communiqué, PASTEF semble vouloir rappeler l’importance de la discipline administrative et de la stabilité institutionnelle, alors que les débats autour de certaines fonctions publiques alimentent l’actualité politique sénégalaise.

Le Comité exécutif s’adresse également aux responsables ayant choisi de poursuivre leur mission au sein de l’appareil étatique. Il les exhorte à continuer leur travail « avec rigueur, efficacité et loyauté », dans « l’intérêt exclusif du pays », jusqu’à une éventuelle décision de révocation prise par l’autorité de nomination.