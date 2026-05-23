Grâce accordée aux supporters : La réaction de Mankeur Ndiaye

Depuis Rabat, où il séjourne actuellement, Mankeur Ndiaye a réagi à l’annonce de la grâce royale accordée par le Roi Mohammed VI aux supporters sénégalais détenus au Maroc depuis les incidents liés à la CAN 2025. Dans un message publié sur X, il a salué une décision forte, empreinte d’humanité et de fraternité entre Dakar et Rabat.

Cette mesure de clémence intervient à l’approche de l’Aïd Al-Adha et concerne plusieurs supporters sénégalais condamnés après les débordements survenus lors de la compétition continentale organisée au Maroc. Le communiqué officiel marocain évoque « les relations fraternelles séculaires » entre les deux pays ainsi que des « considérations humaines » pour justifier cette décision royale.