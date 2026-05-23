Grâce accordée aux supporters : Diomaye remercie le roi Mohammed VI

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a confirmé ce vendredi la libération des supporters sénégalais détenus au Maroc à la suite des incidents survenus en marge de la Coupe d’Afrique des Nations. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le chef de l’État a annoncé que les concernés « retrouveront bientôt les leurs » grâce à la grâce royale accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’Aïd el-Kébir.

Le président sénégalais a exprimé ses « remerciements les plus sincères » au souverain marocain pour cette décision qu’il qualifie de geste « empreint de clémence et d’humanité ». Une déclaration qui témoigne de l’importance diplomatique et symbolique de cette mesure dans les relations entre Dakar et Rabat.

Bassirou Diomaye Faye a également salué « la fraternité ancienne » qui unit le Sénégal et le Maroc, estimant que cette grâce royale vient une nouvelle fois renforcer les liens historiques entre les deux peuples. Il a enfin adressé ses vœux d’« Aïd Moubarak » au Roi Mohammed VI ainsi qu’à l’ensemble du peuple marocain.