Dépenses militaires : Classement des pays africains…Sénégal 16ème

En 2020, l’Afrique a vu ses dépenses militaires grimper de 5,1% dans un contexte de baisse des recettes due au coronavirus. Cette tendance s’est observée dans plusieurs pays de la zone francophone du continent, notamment la Côte d’Ivoire qui a consacré plus de 607 millions $ au secteur.

L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a publié le 26 avril, son rapport sur les dépenses militaires des pays en 2020. Elles englobent notamment les dépenses en achats d’armements, en pensions militaires ou même les dépenses concernant les forces paramilitaires.

Si l’Afrique du Nord reste la région du continent qui consacre le plus de financements aux dépenses militaires, en Afrique subsaharienne le classement est dominé par deux pays anglophones, à savoir : l’Afrique du Sud et le Nigeria. En Afrique francophone, c’est la Côte d’Ivoire qui détient la palme du pays ayant consacré le plus de dépenses au secteur militaire (12e africain).

Classement des pays africains selon le montant de leurs dépenses militaires en 2020 (SIPRI)

Rang Pays Montant (en dollars US)

1 Algérie 9,7 milliards $

2 Maroc 4,8 milliards $

3 Egypte 4,5 milliards $

4 Afrique du Sud 3,1 milliards $

5 Nigeria 2,5 milliards $

6 Tunisie 1,15 milliard $

7 Kenya 1,1 milliard $

8 Angola 994 millions

9 Ouganda 985 millions $

10 Soudan 934 millions $

11 Tanzanie 659 millions $

12 Côte d’Ivoire 607 millions $

13 Mali 593 millions $

14 Botswana 546 millions $

15 Ethiopie 461 millions $

16 Sénégal 393 millions $

17 Cameroun 393 millions $

18 Burkina Faso 382 millions $

19 Namibie 374 millions $

20 RDC 362 millions $

21 Tchad 323 millions $

22 Congo 298 millions $

23 Gabon 271 millions $

24 Ghana 240 millions $

25 Niger 240 millions $

26 Zambie 212 millions $

27 Guinée 210 millions $

28 Mauritanie 200 millions $

29 Mozambique 154 millions $

30 Rwanda 143 millions $

31 Togo 116 millions $

32 Somalie 98 millions $

33 Malawi 92,5 millions $

34 Madagascar 87,4 millions $

35 e-Swatini 75,1 millions $

36 Bénin 71,8 millions $

37 Burundi 67,5 millions $

38 Centrafrique 41,3 millions $

39 Lesotho 38 millions $

40 Sierra-Leone 23,8 millions $

41 Guinée-Bissau 23 millions $

42 Seychelles 18,8 millions $

43 Maurice 18,1 millions $

44 Liberia 16,9 millions $

45 Gambie 14,8 millions $

46 Cap-Vert 11,3 millions $