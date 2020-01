DEPOLLUTION BAIE DE HANN…LA POPULATION DANS L’ANGOISSE

Par Aïssata Sall

L’accord de financement signé entre le gouvernement du Sénégal et les bailleurs Hollandais était accueilli avec beaucoup de soulagement pour les populations du littoral. Pour rappel, ce projet emblématique pour la dépollution de la baie de Hann contribue à restaurer l’environnement et les conditions sanitaires, économiques et sociales de la baie, améliorant ainsi le cadre de vie d’environ 500000 personnes et 80% du parc industriel. Cette baie a atteint une situation de dégradation extrême.

Le directeur de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) Lansana Gagny SAKHO nous a beaucoup édifiés sur l’état de la situation actuelle lors de son passage à la RFM le 13 Janvier 2020. Selon le Directeur, trois entreprises ont eu à soumissionner et les moins disant n’ont pas été retenus parce qu’ils ne remplissent pas les conditions d’attributions des marchés imposés par les bailleurs. En d’autres termes, le marché ne doit pas être attribué à une entreprise qui a un taux d’endettement de 80% d’où le rejet par l’Agence de Régulation des Marchés publics (ARMP) pour la deuxième fois. Les bailleurs menacent de se retirer si rien n’est fait.

Nous soutenons le directeur de l’ONAS, qui n’a ménagé aucun effort pour la réalisation de ce noble projet déjà en retard de huit mois à cause des lenteurs administratives. Toute la population de la commune de Hann Bel Air soutient fermement ce projet si important pour notre environnement.

Aissata Sall dite Yaseyda

Responsable APR Commune Hann Bel Air

Comptable à l’UCAD