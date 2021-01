Des arguments fallacieux du DG Amoul Yaakaar Bitèye (Par Mountaga Fadiga)

DES ARGUMENTS FALLACIEUX DU DG AMOUL YAAKAAR BITEYE

De l’attribution des marchés de gré à gré dans une opacité totale à un risque de rupture de compteurs le joyeux national est en passe de perdre son aura d’antan qui fait d’elle un patrimoine national..

La scandaleuse gestion du marché de West Africa Energy est un exemple partant d’une nébuleuse qui entache les règles de transparence. Biteye scande partout avoir lancé un appel d’offre de la construction de la centrale en omettant délibérément la prépondérante question du promoteur. Son argument léger d’accorder la priorité aux investisseurs nationaux est juste un prétexte pour valider le plus grand forfait du siècle.

Quant aux consommateurs, les agneaux du sacrifice, leur attente pour l’accès aux compteurs risque d’être encore plus longue car la rupture de compteurs en quantité suffisante et en qualité profile à l’horizon. En voulant coûte que coûte contourner l’offre D’AKILEE, Biteye est en train de plonger les couches les plus démunies dans une profonde léthargie. Avec des milliers de demandes en latence, un manque à gagner énorme risque de plomber la société d’électricité en freinant la croissance qui en dépend largement.

Sur le plan de gestion des ressources humaines, les syndicats commencent à élever la voix pour réclamer la tête de celui qu’ils surnomme AMOUL YAAKAAR. Selon eux, le clientélisme flagrant qui foule au pied le mérite et l’expérience risque de délester l’entreprise de la paix sociale si le DG n’est pas freiné à temps.

En attendant, on a que sept jours d’autonomie pour les compteurs, l’outil le plus important de la SENELEC.

Wait and see.

Mountaga Fadiga