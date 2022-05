Des élèves en route pour le Bac font un accident…2 morts

Les élèves étaient en route pour les épreuves physiques du Bac en Côte d’Ivoire

Selon nos sources, les élèves se rendaient aux épreuves physiques à bord d’un tricycle avec d’autres passagers.

Le drame s’est produit entre 6h et 6h30, sur l’axe Ferkessédougou-Sucaf CI, entre le village B et l’intersection du village A et C.

A cette heure matinale, un véhicule de type 4×4 bâché immatriculé 3881 HE 01, appartement à un particulier, a percuté violemment un tricycle transportant des passagers dont des élèves, venant dans le sens inverse.

Le choc a été tellement violent que le véhicule de type 4×4 est complètement bousillé. Le tricycle, quant à lui, a été réduit en épave.

Vu l’état de certains blessés, ce bilan pourrait malheureusement s’alourdir

Sur place, on dénombre 3 corps sans vie étalés au sol et de nombreux blessés graves dont un a succombé à ses blessures, faisant passer le bilan à 4 morts. Les images sont insoutenables et vu l’état de certains blessés, ce bilan pourrait malheureusement s’alourdir.

Des parents des victimes informés, se sont précipités sur les lieux et au chevet des blessés. Imaginez leur détresse et leur désarroi, au moment où leurs enfants affrontent le baccalauréat 2022.

Selon le calendrier du ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, les épreuves physiques et sportives du baccalauréat se déroulent du 09 au 20 mai 2022.

Les épreuves orales et pratiques pour le Baccalauréat Technique auront lieu du 21 juin au 1er juillet 2022. Celles du Baccalauréat Artistique, du 27 juin au 1er juillet quand celles du Baccalauréat Général se dérouleront du 28 juin au 1er juillet.

Les épreuves écrites, quant à elles, sont prévues du 04 au 08 juillet. Et les résultats attendus pour…Lire la suite ici