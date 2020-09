Des femmes manifestent pour réclamer plus de sexe à leurs maris fainéants

Alors que dans d’autres pays d’Afrique les hommes ne jouent pas avec le “devoir conjugal ”, au Kenya, les femmes ont décidé de manifester pour réclamer plus de sexe à leurs maris…

Les femme Kenyanes du village de Kiambu en ont visiblement marre de l’attitude de leurs maris qu’elles trouvent laxistes et même impuissants au lit. Elles ont tenu il y a quelques temps une manifestation pacifique affirmant que la plupart des hommes, y compris les jeunes manquaient à leurs devoirs conjugaux ! c’est gâté !

Ces femmes sont tellement fâchées au point de prendre pour preuve le fait que : “seul un petit nombre de femmes nouvellement mariées sont enceintes, certaines femmes ne rêvent même plus d’avoir un bébé depuis que les hommes ont échoué de les enceinter.” Mamamiaa, le tour si c’est grave !

Elles reprochent surtout à leurs maris de s’abandonner dans l’alcool au point d’oublier de construire véritablement leurs familles. Nancy Wangari, l’une des manifestantes explique : “Si vous vous promenez dans ce village, vous trouverez tant de jeunes femmes mariées, mais seulement quelques-unes enceintes ! Nous sommes affamées par ces gens qui mettent le pantalon, se faisant appeler les hommes. “ Yeuch, quelle honte !

Surtout les go vont plus loin, elles lancent un ultimatum à leurs maris en menaçant de se déplacer en dehors de Kiambu, dans d’autres localités où elles peuvent trouver de vrais hommes capables de les satisfaire et leur donner des bébés ! Du jamais vu…

Enfin, l’une de leurs réclamations les plus folles et les plus insolites consiste à demander au gouvernement du Kenya de mettre sur pied une loi stricte, visant à maintenir durant les jours de la semaine à partir de 17 heures à 23 heures et le week-end de 14 heures à 23 heures leurs maris à leurs côtés sur le lit conjugal. sans commentaires !

Les gars, les femmes ont parlé oh ! Mais on peut tout de même se demander où ces hommes assouvissent-ils leurs besoins ?