Des journalistes de la RTS menacés de mort par…

Le secrétaire général du Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (Synpics) condamne les tentatives d’intimidation et les menaces de mort à l’endroit de nos confrères de la «RTS», en l’occurrence Abibou Mbaye, Abasse Sow, Issa Thioro Guèye. Ces derniers qui sont respectivement chargé des revendications de la section Synpics de la «RTS», secrétaire général adjoint de ladite section, et journaliste, ont reçu des appels téléphoniques d’une personne non encore identifiée avec un numéro privé, entre 22 h 44 et 22h48.

Bamba Kassé, selon L’As, soupçonne que l’auteur des coups de fil travaille pour des personnes tapies dans l’ombre. Mais Abibou Mbaye a eu le réflexe d’enregistrer la communication. Après un bref échange avec le chargé des revendications de la section Synpics de la «RTS», l’auteur de l’appel qui manque de courage a clairement dit en wolof : «Vous n’avez pas affaire à la «RTS», vous ne combattez pas la «RTS», mais plutôt l’Etat» avant de proférer des insultes et des menaces de mort.

Le Bureau Exécutif National du Synpics qui apporte son soutien aux agents de la «RTS» pense que les services de l’Etat, en particulier la police, ne laisseront pas passer de tels actes destinés à intimider les syndicalistes. Une plainte contre X a été déposée par Abibou Mbaye