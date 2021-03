Des Journalistes demandent la dissolution du CNRA

La Coordination des associations de la presse est sorti de l’ombre pour dénoncer la manière dont les journalistes sont traités dans l’exercice de leur fonction. La CAP a listé plusieurs revendications au regard de toute cette série d’agressions manifestes contre la liberté de presse, des violations et tentatives de musellement de la presse.

Sur ce, la CAP demande la « dissolution » du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel et la mise en place de la HARCA, nouvel organe de régulation dont le projet de loi est disponible depuis des lustres. Et selon elle, « Haute Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle », déjà théorisé, ne soit pas vidé de sa substance.

« Nous exigeons donc que son organe de direction soit désigné après une sélection rigoureuse et l’établissement d’une short-list à partir duquel le Président de la république fera son choix. Ses membres doivent avoir un mandat UNIQUE et bénéficier de l’inamovibilité. Le CNRA est dépassé et une régulation plus large, est impérative dans le secteur des médias », martèlent les professionnels des médias.

Qui veulent : « le vote d’une loi d’accès à l’information qui est un instrument indispensable pour promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques et un journalisme de faits plutôt que de rumeurs et/ou de manipulations ». Car, « cette loi est un engagement souscrit par l’Etat du Sénégal dans le cadre de l’Union Africaine et un critère éminent pour qualifier un pays de démocratique », précisent-ils.

La CAP, pour montrer son indignation face aux violations répétées de la liberté de presse au Sénégal, a décidé de tenir un sit in de toute la corporation. « Nous allons élaborer un Mémorandum et rédiger un courrier officiel à destination exclusive du Président de la république. Enfin, tous les membres de la Coordination des Associations de Presse souhaitent la tenue des assises des médias », font-ils savoir.